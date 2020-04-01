清明連假防疫 雙鐵祭出量額溫戴口罩 20:272020/04/01 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵台北站的工作人員戴上護目鏡、口罩及手套，以額溫槍複檢，阻絕發燒旅客搭車。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高鐵台北站設置熱感應儀器，工作人員戴上護目鏡、口罩及手套，緊盯螢幕，阻絕發燒旅客搭車。（黃世麒攝） 適逢清明連假前夕，不少返鄉民眾湧入車站，民眾幾乎都配合戴上口罩搭車。（黃世麒攝） 適逢清明連假前夕，不少返鄉民眾湧入車站，民眾幾乎都配合戴上口罩搭車。（黃世麒攝） 適逢清明連假前夕，不少返鄉民眾湧入車站，民眾幾乎都配合戴上口罩搭車。（黃世麒攝） 為因應新冠肺炎疫情，台鐵、高鐵1日起實施進站量額溫、搭車戴口罩；雙鐵運輸大站的台北站工作人員戴上護目鏡、口罩及手套，以額溫槍複檢，阻絕發燒旅客搭車。 (中時 ) #口罩 #搭車 #台鐵 #高鐵 #量額 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣設計師加持 口罩變身時尚配件 04:102020/03/28 時尚消費 謝金燕神預言 掀口罩時尚風 04:102020/03/28 時尚消費 轉產口罩風潮漸退 04:092020/03/29 專題周報 口罩的異想世界 鬥美耍心機 04:102020/03/29 地方新聞 政院：口罩實名制2.0研議健保卡超商預購口罩 17:282020/03/30 政治 瘋狂掃射 悍匪劫板信商銀78萬 04:102020/03/31 社會新聞 WHO呼籲不要戴口罩！ 專家警告：可能造成反效果 11:072020/03/31 國際 超商ATM排隊探頭被嗆 他吐13字神打臉 22:032020/03/31 社會 條碼掃一下 桃市府實名制上路 04:102020/04/01 地方新聞 口罩預購「3個有2個不能用」 網：籤王無誤 12:362020/04/01 生活 生活熱門新聞 不平靜！劉真、郝柏村相繼辭世 命理師曝玄機 - 生活 師大理工男確診 學生憤怒爆內幕：校方早心裡有數 - 生活 兒機場耍特權 觀光局主秘遭起底！過往一句話惹怒林佳龍 - 生活 感染源不明！一看確診師大生足跡...網驚呼學校不妙了 - 生活 哪職業易染新冠肺炎？張上淳：這2族群最多 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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