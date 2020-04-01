高鐵台北站設置熱感應儀器，工作人員戴上護目鏡、口罩及手套，緊盯螢幕，阻絕發燒旅客搭車。（黃世麒攝）

適逢清明連假前夕，不少返鄉民眾湧入車站，民眾幾乎都配合戴上口罩搭車。（黃世麒攝）

適逢清明連假前夕，不少返鄉民眾湧入車站，民眾幾乎都配合戴上口罩搭車。（黃世麒攝）

適逢清明連假前夕，不少返鄉民眾湧入車站，民眾幾乎都配合戴上口罩搭車。（黃世麒攝）

為因應新冠肺炎疫情，台鐵、高鐵1日起實施進站量額溫、搭車戴口罩；雙鐵運輸大站的台北站工作人員戴上護目鏡、口罩及手套，以額溫槍複檢，阻絕發燒旅客搭車。

(中時 )