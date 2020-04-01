交通部長林佳龍晚間於臉書表示，看到案269的聲明，我想說，同為人父，我相信沒有人會願意讓孩子暴露在武漢肺炎的風險中。

林佳龍說，昨天請部長室同仁主動關心案269，才知道這位同仁在桃園機場工作已有10年資歷，勇於任事、認真負責，也因此當他得知長官要接待所謂的「貴賓」時，就主動協助長官，卻因此不幸染病；他的負責任沒有錯，不應該被說是「拍馬屁」。

林佳龍說，該檢討的是，這位「貴賓」根本不是他應該接機的對象。

林佳龍說，從春節期間，交通部同仁就為防治疫情努力，在桃園機場還設置防疫專車，從旅客入境開始，就規劃有旅客停等區域，專車與旅客都必須完整消毒，才能提供點對點的運輸服務，也避免旅客乘坐大眾運輸工具；但這片防疫網絡，卻因爲有人假公濟私，於上班時間處理私誼，而出現破洞。

林佳龍表示，看到案269對受波及的幼兒園師生表達歉意，我想，沒有人願意讓年幼的孩子暴露在風險中。將心比心，林佳龍認為，案269才是真正的受害者，要你承受這一切，太過沈重。

林佳龍承諾，幫弱勢者發聲，讓真相水落石出，雖然該觀光局主管已經被降調、記大過，但後續究責不會停止，相關人員一併列入檢討！

(中時 )