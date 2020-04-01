新冠肺炎疫情擴散全球，台灣至今天(1日)已累積329名確診案例、5人死亡。對此前衛生署長葉金川在廣播節目指出，疫情至少還會延燒2個月，但若單日確診人數低於40人，台灣的醫療體系就不會崩潰。

葉金川在《周玉蔻嗆新聞》受訪時表示，世界各國醫護口罩不足，因此也不敢鼓勵民眾戴口罩出門，類似台灣疫情初期，優先讓醫護人員使用口罩，因此宣導空曠區域不必戴口罩，現在口罩數量足夠了，那就該把「戴口罩」習慣融入日常生活一部份，保護自己的同時也保護別人。

葉金川說，包括台灣在內，疫情的延燒至少還要2個月，國外疫情若沒控制住，台灣也無可避免會繼續燒，除非規定連國人返台都不允許。

葉金川指出，美國疫情再怎樣都至少會燒1個月，更令人擔憂的是，第三世界還沒開始延燒，南半球的疫情發展究竟如何，還要繼續觀察下去。

葉金川補充，以台灣目前的幅度來看，大約50天會有1000個病患，平均住院1個月，依此換算，只要確診人數1天不超過40個，醫療體系就不會崩潰。

影音取自YouTube/周玉蔻嗆新聞

(中時電子報)