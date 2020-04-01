新北市土城區有名陳姓男子，在臉書上以7倍價格販售口罩，刑事局在接獲線報後與台北市刑大、新北市刑大組成專案小組，成功在金山區查獲該名男子，並在他的BMW上面發現大量醫療物資，經警方訊後依偉反紓困條例第12條移送基隆地檢署。

根據刑事局調查，該名陳姓男子在今年3月開始，在個人臉書上販賣醫療物資，其中包括口罩、酒精及額溫槍等，活性碳口罩售販售價格為35元是政府定價的7倍。

平時陳男將這些防疫物資放在自己的BMW上面，在顧客下單後便會駕著車到處送貨，而警方便偽裝成顧客，趁他交貨時逮捕，一共查獲查獲筆電1台、手機2支、口罩4,257個、酒精1,399瓶及額溫槍6支。

刑事局提醒，高價販售防疫物資，可依該條例第12條「哄抬防疫物資價格或無正當理由囤積而不應市銷售防疫物資罪」處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金，其中防疫物資包含一般醫用口罩、外科手術口罩、N95口罩、酒精、乾洗手及額溫槍。

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(中時電子報)