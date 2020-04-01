張姓砂石車司機，操作拖車覆網時勾到樹枝，該樹枝掉落砸傷郭女的座車。（中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

台中一52歲砂石車駕駛張男，日前操作拖車覆網時不甚勾到樹枝，並掉落砸傷路邊郭女的座車，但張男並未善後逕自離去，中市警局第四分局交通分隊員警蘇建銘，過濾附近監視器畫面，揪出張男，調查後依道路交通管理處罰條例掣單舉發。

真是倒霉，台中市郭姓女車主，日前將愛車停放在中市南屯區向心南路與文心南五路口附近停車格內，經過4個小時後取車，發現愛車車頂與前車頭遭行道樹樹枝砸損，由於當天晴空萬里，無風無雨，想不透樹枝怎會斷裂而砸傷她的愛車。

中市警局第四分局交通分隊員警蘇建銘接獲報案後，展開地毯式搜查，發現附近有一民間的監視錄影器，可拍到事發現場，經調閱影帶後，發現一輛砂石車行經該處，抬昇拖車覆網時撞斷行道樹樹枝、樹枝掉落，因而砸損郭女之愛車，而砂石車駕駛52歲張男肇事後卻逕自駛離，立即通知他到案說明。

交通分隊長顏志明指出，現場雖無人受傷，但張男未依規定留在事故現場處置，違規事實明確，依道路交通管理處罰條例第62條第一項規定「汽車駕駛人駕駛汽車肇事無人受傷或死亡而未依規定處置（逃逸）處新台幣1000元以上3000元以下罰緩、吊扣駕駛執照一至三個月。」

(中時 )