櫃買中心今（1）日晚間表示，上櫃公司108年度財務報告形式審閱結果出爐，應新增停止交易有恩得利（1333）一家公司，應調整交易方式有十家公司，自4月7日起實施，其中的南璋（4712）、兆遠（4944）兩家公司變更交易，中美實（4702）、金利（5383）及愛地雅（8933）等三家公司檔恢復普通交易。

櫃買中心表示，上櫃公司應於109年3月31日完成公告申報108年度財務報告家數為776家（不含經主管機關核准延期公告申報之大略-KY），統計應申報除恩得利公司（1333）未於期限內完成公告申報外，其餘都已完成。另針對大略-KY，之後所公告申報之財報依櫃買中心形式審閱結果若有需調整交易方式之情事者，將於其公告申報次日再行依規公告。

經形式審閱上櫃公司公告申報之108年度財務報告，上櫃有價證券應新增停止交易有一家，應調整交易方式計有十家，都自109年4月7日起實施。另英格爾公司（8287）自109年5月11日起，終止在證券商營業處所買賣。

櫃買中心說明相關調整交易方式之公司及原因如下：

1.新增停止交易之上櫃有價證券：恩得利；該公司因未依規定公告與申報108年度財報，又其前董事長林有欽個人轉投資公司之借款，私下以恩得利公司為借款之連帶保證人，屬重大內部控制缺失，核有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第4款及第22款規定之情事，停止該公司之有價證券在證券商營業處所買賣。

2.新增為變更交易方法之上櫃有價證券：南璋、兆遠；該兩家公司因108年度財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，新增為變更交易方法。

3.繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易之上櫃有價證券：進泰（3465）、環瑞醫（4198）、通訊-KY（6404）及尚茂（8291）；該四家公司因108年度財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

4.繼續變更交易方法但取消採分盤方式交易之上櫃有價證券：華義（3086）；該公司108年度財務報告顯示淨值已不低於所列示股本二分之一，惟淨值仍未較前期增加，繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。

5.恢復普通交割之上櫃有價證券：中美實、金利及愛地雅。中美實及愛地雅兩家因108年度財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，恢復為普通交割。金利公司因會計師對其108年度財務報告業出具無繼續經營假設疑慮之查核報告，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，恢復為普通交割。

6.終止買賣之上櫃有價證券：英格爾；該公司因其公告申報108年度財務報告顯示其淨值為負數，核有櫃買中心業務規則第12條之2第1項第4款規定之情事，自109年5月11日起終止該公司之普通股股票在證券商營業處所買賣。

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