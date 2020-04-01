經濟部國貿局今（1）日晚間表示，美方發布年度貿易障礙評估報告，肯定台灣對智慧財產權之保護、修正營業秘密法等事項，也同時持續關切美國豬牛議題，認為台灣未依國際標準及遵守雙邊協議，還有關切台灣校園膳食禁止基改食品等。國貿局強調，將持續透過各項管道與美方溝通。

美國貿易代表署（USTR）依據1988年美國「綜合貿易及競爭力法」規定，於2020年3月31日公布「2020年各國貿易障礙評估報告」，列出美方63個主要出口市場對美國出口造成影響之貿易、投資障礙及市場扭曲措施；USTR另就降低出口障礙、農業及數位貿易等3項議題發布「事實摘要」，說明美國過去一年為解決該等障礙所作之努力及成果。

國貿局說，該份報告涉及我國內容，主要陳述美國對我貿易、投資關切事項之對話進展。其中美方肯定台灣對智慧財產權之保護，包含實施包含生物藥品之專利連結制度，有助創新醫藥產業發展；修正營業秘密法，允許檢察官對偵查中案件發出保護令，避免營業秘密於偵查中外洩。同時，也與台灣持續討論簡化有機農產品進口之行政程序。

另美方持續關切議題，國貿局舉例，包含豬牛議題未依國際標準及遵守雙邊協議、校園膳食禁止基改食品、著作權線上侵權、健保制度藥價、醫療器材上市許可及價格審查機制、外人投資條例修法等。

依據我國海關統計，2019年臺美雙邊貿易總額810.9億美元，較2018年成長11.7％，其中我對美出口462.69億美元，成長17.16％，主要原因是來自中美貿易摩擦、帶動臺商回臺投資，增加對美直接出口。

國貿局說，2019年美國為我第2大貿易夥伴及最主要技術來源，臺美經貿關係緊密，我將持續透過貿易、投資、產業、能源等合作，提升雙邊經貿關係。針對美方前開關切事項，國貿局強調，我方充分瞭解並持續透過各項管道與美方溝通。

(工商 )