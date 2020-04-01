總統蔡英文昨天提出宣布擬提撥千億元經費，要求各部會比照交通部模式，提出發放「對人直接補貼」的救急資金。對此，勞動部證實確實有討論要比照如同交通部直接發給如計程車司機等模式，針對目前尚未有目的事業主管機關發放津貼的自營作業者，發放有排富條款的固定津貼，額度則視今天臨時院會爭取的情況而定。

目前勞動部針對通報實施無薪假的事業單位，提出「充電再出發訓練計畫」提供每小時158元、最高120小時的訓練津貼；若勞工未能參訓，則可以選擇「安心就業計畫」，提供最高1萬1千元的薪資差額。

勞動部近期也擬針對部分工時勞工提出「安心上工計畫」，提供公部門上工計畫。但仍未有針對逾200萬名自營作業者提出任何方案，據了解，勞動部已著手研擬比照交通部直接補助給自營者固定津貼，但會設定排富條款，讓受到影響的自營作業者也能獲得政府的協助，但津貼多少則視今天臨時院會爭取的情況而定。

(中時 )