香港、比利時分別有寵物狗、貓感染新型冠狀病毒。東京都獸醫會等呼籲寵物主人，若自身感染的話，要盡量避免讓寵物外出。平日應該訓練狗，即使不帶牠出門散步，也能在室內的固定場所上廁所。

《產經新聞》報導，日本醫師會指出，寵物若與感染者密切接觸的話，也可能感染，因此首先寵物主人自己要小心，千萬不要感染新冠病毒。此外，在接觸寵物前後一定要徹底洗手，要避免與寵物過度接觸，例如，避免用咬過的食物餵食，舔寵物或被寵物舔。

若寵物主人被感染而必須在家療養或住院時，為了防止寵物也被感染，東京醫師會建議，先要幫寵物洗澡，以避免牠身上的病毒傳染給他人，且為了避免寵物身上附著的病毒在洗澡時濺到人身上或周圍，蓮蓬頭的水勢要調小。

寵物主人若要住院，必須將寵物交給別人照顧時，牠的籠子、項圈、牽繩等必須用稀釋到0.05%的家用氯系漂白劑擦過，再用水擦。

遭感染的主人必須在家靜養時，千萬不要讓寵物進到自己的房間，也絕對不要讓牠接觸到可能附著病毒的口罩、床單等。如果必須由自己照顧寵物時，為防止疫情擴散，應該將寵物留在室內。

(中時電子報)