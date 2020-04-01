文化大學新聞系主任胡幼偉今天生日，收到許多祝福，胡幼偉傍晚在臉書留言，感謝親朋好友的祝福。

胡幼偉並引述胡媽媽的話說，生他時，早產，上班，見紅，趕緊看醫生，當天傍晚他就誕生了。所以，他有時性子有點急，從出生過程中就已見端倪。

對於愚人節出生，胡幼偉說，要是當時知道這天是愚人節，就不選這天降生了。害他以後每次被問到生日是幾月幾號，都有點不好意思。

胡幼偉並說，胡媽媽從他出生那天直到現在，還是對他不太滿意。總覺得他有不少缺點，說了上千萬遍，也改不過來！被娘罵多了，胡幼偉有時也會酸胡媽媽，「咦？想不到妳有時候也這麼聰明」？胡媽媽則就回酸，「我要是笨，能生的出你這麼聰明的人嗎？」

胡幼偉在生日感言中也說，跟他母親雖然常鬥嘴，但兩人心照不宣，「她這一生對中華民國最大的貢獻，就是為中華民國生了我這個兒子！為了不辜負她和國家，我今後還得不斷精進努力才行啊」！

(中時 )