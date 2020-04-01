58同城、安居客4月1日發布2020年《3月國民安居指數報告》顯示，今年3月大陸重點監測的67城在線新房均價每平方米1萬6667元（人民幣，下同），月增0.26％，其中，汕頭漲幅最高達4.1％；二手房在線掛牌均價為每平方米1萬5577元，月增0.48％，全國有52城二手房掛牌房價較上月出現上漲形勢。

報告顯示，3月67個主要城市新房平均房價為每平方米1萬6667元，月增0.26％，有30城市房價出現回升；主力城市中，深圳新房在線均價達到每平方米5萬2365元，排名第一，第二第三是北京、上海，新房均價分別為每平方米4萬9096元和4萬7733元；新一線城市中，杭州均價每平方米31355元，在67城中位居第四。

從漲幅排名來看，前5名城市分別為汕頭、深圳、三亞、東莞和徐州，其中，汕頭月增幅最高達到4.1％，其次，為深圳月增幅為3.4％。

在二手房方面，統計顯示，3月67個主要城市二手房掛牌均價為每平方米1萬5577元，月增0.48％；67城中有52城二手房掛牌房價較上月上漲，其中北京二手房掛牌均價為每平方米5萬8429元，深圳和上海分別為每平方米5萬5248元和5萬1521。

報告顯示，崑山、佛山、唐山、大連和南京二手房房價漲幅最快，成為大陸二手房漲幅前5名，其中，增幅最快的崑山達到4.4％。

58安居客房產研究院分院院長張波分析，3月無論從新房交易數據還是線上二手房掛牌表現來看，市場熱度都比2月有明顯提升，目前來看，部分城市已經恢復到今年1月水平。

張波還指出，整體回升體現出市場的分化更為明顯，核心城市群、都市圈的市場支撐力更為有力，在需求側調控不放鬆的背景下，市場的反彈速度依然高於市場平均水平；另外，反彈的熱點區域的疫情得到了明顯控制，復工情況也好於預期，因此，用戶關注焦點回歸樓市的速度也更快。

(旺報 )