白家綺主持民視新節目《醫學大聯盟》，1日首錄影，她前幾天就開始備戰做好功課，不但提早讀腳本，對於每個醫療細節更是倒背如流。節目透過藝人來賓組2隊搶答問題，用輕鬆詼諧的風格讓大家認識嚴肅的醫學知識，為了慶祝節目首錄，民視與製作團隊特別送4月壽星白家綺一份愚人節「驚喜禮物」。

張克帆先遞上第一分驚喜禮物，忐忑不安的白家綺大喊說：「最怕某種生物，我可是會尖叫翻臉的喔！」果然一摸就是「蟑螂」，她正要尖叫，定睛一看是假的立馬大笑，「蟑螂就是我人生最怕的生物。」接下來Nono送上第二分禮物說：「裡面生物牙齒拔掉了。」她忍不住回嗆Nono，「我以前在牙醫打過工，如果被咬，我就把你牙齒拔掉。」一旁張家瑋與夏宇禾看到盒子裡有「鼠頭」，往後退3步，現場氣氛越來越緊張，嚇得白家綺忍不住邊尖叫邊抓「老鼠」，後來發現也是假的。

白家綺（中） 盼《醫學大聯盟》傳遞正能量。（民視提供）

張克帆笑稱，疫情對經濟影響大，帶來這分禮物是為了祝福白家綺用打不死的蟑螂精神做節目，Nono也說：「用老鼠祝福白家綺新節目，收視第一『鼠』於你。」現場笑聲不斷。

(中時 )