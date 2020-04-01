防範新冠肺炎疫情擴大，國民黨近期試辦視訊會議，今天中常會上更進一步討論細節，文傳會主委王育敏會後轉述表示，經冗長討論，中常委授權主席決定是否召開視訊會議，關於重大議題的表決，則不適合透過視訊會議投票；至於是否開放直播，王說，由中常會決定。

歷經一週蒐集各方意見，國民黨行管會下午在中常會上提出「中國國民黨中央常務委員會議議事規則」草案，因應現代化資訊發展，並配合特殊情況需要，中常會得依黨魁指示，採電傳視訊面對面方式進行，且與會者不得擅自透露會議內容，若經查證屬實，以黨紀議處。

國民黨文傳會主委王育敏會後轉述時說，中常委聚焦是否常態性召開視訊會議，還是黨主席依重大事件情形，決定召開視訊會議，經冗長討論後，中常委一致認同授權給主席決定，除非在特殊狀況下才召開視訊會議，不然都維持面對面會議的型態。

至於視訊會議表決的投票效力，以及如何計算出席狀況，王育敏表示，視訊會議屬於特殊時期的開會模式，因此定調重大議題不適合透過視訊會議表決。詢及是否約束中常委對外轉述會議內容，王育敏指出，這部分沒有著墨太多，也沒有做成決議與共識。

而草案中也規劃，若會議內容不涉及討論黨務組織發展、人事、財務及選舉策略等機敏議題，經文傳會同意，可適度開放網路線上直播，會中中常委黃敬平提議應由主席和中常委討論決定，黨主席江啟臣認為，主席沒有這個權力，交由中常委討論決定，因此就改成由中常會決定當次是否開放全程直播。

王育敏說，中常會議事規則交由考紀會主委葉慶元，會同法律資訊中心，反覆確認文字後才能定案。

另外，黃敬平等25人連署建議國民黨室內開會應落實「梅花座」，黨主席、祕書長與副祕書長等面對常委第一排座位席也應間隔一個空座位，保持社交距離，與會人士全程戴口罩開會，防疫期間不需要為與會者提供個人茶杯，非必要列席的黨內主管及黨內工作人員應減少列席。江啟臣聞言後裁示，請議事單位下週參酌該提議辦理。

(中時 )