防疫期間非現金支付方式成了討論話題，漸漸成為民眾交易支付首選，一卡通公司與LINE Pay合作的「LINE Pay Money」(原「LINE Pay 一卡通帳戶」)，為深入民眾生活的各個面向，滿足各式支付需求，除積極開拓線上線下消費場域及使用乘車碼的交通場域外，生活繳費項目涵蓋的範圍也日益擴增。為持續鼓勵新舊用戶多加體驗行動支付的便利性，即日起至2020年6月30日再祭出多項生活繳費、乘車碼及商家消費優惠，期盼民眾能逐步轉變現金支付習慣，提高行動支付使用率。

「LINE Pay Money」目前累計用戶數已突破220萬，為吸引更多從未體驗行動支付的首用族群，祭出超高首用優惠，2020年4月起至6月30日首次使用「LINE Pay Money」，不限金額消費享LINE POINTS點數50點回饋，首次使用「LINE Pay Money」生活繳費功能繳費享LINE POINTS點數20點回饋，等於首次消費及繳費即可享70點回饋。此外，不論新舊用戶使用「LINE Pay Money」於線上網購或實體通路消費付款，當月累積滿3,000元，可再獲LINE POINTS點數100點回饋。

落實居家防疫、不想特地出門繳費？使用「LINE Pay Money」生活繳費功能，從停車費到水電瓦斯費，皆可簡單搞定。

民眾只需於「LINE Pay Money」中綁定車號繳納停車費，可享每筆帳單回饋LINE POINTS點數5點，每人每月回饋上限50點，另於繳費期限內繳納台北市、高雄市停車費還可享9折優惠，新北市停車費也享第二筆現折5元優惠，首次繳納新北市停車費再享88折優惠。其他指定生活繳費項目包含電費及水費(需綁定電號、水號)、瓦斯費、有線電視(含寬頻費用)、健保費(需綁定身分證字號)、學雜費(限臺北市、臺南市、雲林縣)等，繳費可享高達5％點數回饋，每人每月回饋上限1,000點。

廣受卡友喜愛的繳納信用卡費回饋活動好評回歸。凡使用「LINE Pay Money」繳納聯邦銀行信用卡2萬元以下帳單，獨享LINE POINTS 2％回饋，每人每月回饋最多可獲300點。

各種帳單太多好複雜？隨時可至「LINE Pay Money」生活繳費優惠懶人包查詢確認，讓民眾輕鬆享受所有回饋活動。

舉例來說，「LINE Pay Money」用戶首次於4月使用「LINE Pay Money」繳交5筆綁定車號的停車費各20元，可獲5筆x5點=LINE POINTS 25點，另可享首次繳費享LINE POINTS 20點；繳電費1,200元及水費800元，可獲(1,200元+800元)x5％點數= LINE POINTS 100點；如再繳納聯邦信用卡費15,000元可獲LINE POINTS 300點；加上若用戶從未使用過「LINE Pay Money」支付，首次於7-ELEVEN或任何通路使用「LINE Pay Money」消費支付100元，即可獲首購回饋50點，另再於momo、PChome等購物平台消費支付4月累積滿2,900元，即4月份累積消費滿3,000元，就可再獲LINE POINTS 100點回饋，以上首用族所有4月「LINE Pay Money」支付合計5,100元及繳納信用卡帳單15,000元，即可享高達LINE POINTS 595點數回饋，LINE POINTS一點可抵一元，等於賺了595元的購物金，下次購物可直接折抵。

一卡通公司表示，使用行動支付可降低現金交易的接觸傳染，也可減低民眾攜帶現金及商家收現金的風險，民眾可多加使用，體驗全方位行動支付服務的便利生活。

(工商 )