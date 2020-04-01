新型冠狀病毒全球肆虐，臺灣企銀為讓民眾減少現金的接觸，特別攜手饗樂餐飲實業公司(即Q Burger)舉辦「早午台灣Pay 吃堡享優惠」活動，只要在Q Burger指定門市用台灣Pay掃碼支付(限金融卡/帳戶)可獲得20％現金回饋，相當於八折優惠，活動期間從4月1日至6月30日，每月每帳號最多回饋新臺幣500元。

餐飲業者受疫情衝擊，影響客人來店消費的意願，不過民以食為天，天天都要吃早餐，不妨趁著這次活動加入台灣Pay，享用便利美味的早午餐。Q Burger平價精緻的餐點、舒適宜人的用餐環境以及門市人員貼心的服務，讓民眾能吃得安心，若想節省餐點製作等候時間，也提供來電預約外帶取餐。

臺灣企銀持續在不同場域推動行動支付，改變民眾傳統以現金支付的模式，並陸續與知名店家合作導入台灣Pay，如連鎖咖啡店「路易莎咖啡」、臺北市「建國假日花市」及「故宮博物院」等，提供便利迅速的支付方式及創造多元場域的支付氛圍，成為體貼客戶的好選擇。

(工商 )