黃子佼、林松義1日出席台灣優質生命協會公益活動，在協會秘書長紀寶如帶領下，探訪及贈送防疫物資箱給獨居弱勢長者，讓他們可以有充足物資度過1個月，而防疫物資箱也特別放入「水神」抗菌液，維護長者健康不遺餘力。黃子佼3月30日生日後，出席第一場公益活動，適逢愚人節，他也呼籲，「4月1日改過『助人節』！幫助別人，對自己啟發也很大。」

獨居弱勢長者需要幫助，黃子佼表示：「光怎麼去買口罩，我都有點搞不太懂，更何況是獨居老人家，歡迎大家共襄盛舉，我自己是覺得很感動，這一次在整個防疫裡面看到人性的光輝、善良面，大家互相幫助、互相支援，連在路上禮讓的機率都變高了。」這次探訪的老人家平常會做志工，把愛傳遞出去，黃子佼也讚，「越是這種善良時期，越是可以看出台灣這種善良的本性。」

黃子佼送防疫物資箱給獨居弱勢長者。（粘耿豪攝）

黃子佼感動，「防疫不妨『愛』！老人家幫助別人，也接受幫助，我們從他的笑容看到能量。」紀寶如感動一通電話，黃子佼立刻現身，盼他的善心可以種福田，早日迎來「好果子」，他笑回：「最近創造新生命會有一點擔憂，不只怕造成別人負擔，還有這世界未來怎麼走，都要再觀察。我跟耿如的共識就是先緩一緩，尤其現在醫療體系，全力都在支援疫情，所以把自己的兒女私情先擱置一旁。」

疫情嚴峻，紀寶如坦言捐款銳減，「很多活動取消，企業主的捐款都沒進來，這個難關大家都不好過。」她忍不住眼淚潰堤，「我很感動協會同事們，他們願意降薪，待遇本來就不高，卻願意共體時艱。但我們看到長輩們的需要，我們可以斷炊，他們怎麼可以斷炊？」而林松義日前被核定中低收入老人資格，他雖生活困頓，但更感同身受，希望鼓勵獨居弱勢長者面臨疫情危難，不要失去希望。

黃子佼（右）為獨居弱勢長者解釋如何抗疫。（粘耿豪攝）

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