銀行搶案陳姓搶匪 檢聲押禁見 20:382020/04/01 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳姓銀行搶匪(低頭者)(陳志賢攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市大直板信銀行30日發生歹徒持長槍掃射、搶走78萬元重大刑案，造成1名保全中彈受傷，台北市警方專案小組報請台北地檢署指揮偵辦後，警方31日在桃園龍潭逮獲54歲陳姓搶匪，警訊後1日傍晚6時移送北檢，北檢承辦檢察官朱家蓉複訊後，以陳嫌涉犯強盜等罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，向法院聲押禁見。 陳嫌移送地檢署時，面對媒體追問不發一語。 警方31日下午3時許在桃園龍潭中興路超商前，逮到涉嫌北市北安路板信銀行搶案的54歲陳姓搶匪，並查獲1把改造槍支及60萬元贓款。 (中時 ) #陳姓 #搶匪 #警方 #銀行 #桃園龍潭 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園龍潭工廠傳火警 火舌清晰可見 18:002020/03/29 社會 疫情重創銀行業 KPMG：銀行業留意稅務管理 04:102020/03/30 投資理財 旺視界》新冠風暴 百年罕見 華裔跨國金融集團主管江丕文40年經驗談 04:102020/03/30 財經焦點 搶匪持步槍搶板信銀行80萬 得手逃逸畫面曝光 14:392020/03/30 社會 中國信託銀行 榮獲財訊4大獎項殊榮 04:092020/03/31 焦點新聞 八旬失智婦迷途 警靠愛心手鍊與手機助返家 09:562020/03/31 社會 小米旗下香港天星虛擬銀行 啟動試營運 12:002020/03/31 財經 匪持M16掃射銀行！保全幫量體溫就挨槍 膝蓋骨粉碎恐截肢 13:352020/03/31 社會 銀行搶案陳姓搶匪落網 北檢訊後擬聲押 16:112020/03/31 社會 防疫不忘拚治安 警署長慰問宜蘭警方 18:462020/03/31 社會 社會熱門新聞 蔡英文2次執行死刑 除夕夜縱火弒親6人翁仁賢伏法 - 社會 漁光島「帳篷做愛」女主角曝光 長髮美女裸露下體「曬鮑」 - 社會 漁光島愛愛最新58秒「無帳篷」片 沙灘全裸「吸蛇毒」 - 社會 翁仁賢伏法 倖存家屬：早當他人死了 - 社會 翁仁賢伏法前還一度抗拒 被拖至刑場伏法 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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