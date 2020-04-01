市大直板信銀行30日發生歹徒持長槍掃射、搶走78萬元重大刑案，造成1名保全中彈受傷，台北市警方專案小組報請台北地檢署指揮偵辦後，警方31日在桃園龍潭逮獲54歲陳姓搶匪，警訊後1日傍晚6時移送北檢，北檢承辦檢察官朱家蓉複訊後，以陳嫌涉犯強盜等罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，向法院聲押禁見。

陳嫌移送地檢署時，面對媒體追問不發一語。

警方31日下午3時許在桃園龍潭中興路超商前，逮到涉嫌北市北安路板信銀行搶案的54歲陳姓搶匪，並查獲1把改造槍支及60萬元贓款。

(中時 )