縱火殺害6名親人的53歲男子翁仁賢，今天(1日)執行槍決伏法，這也是自107年8月槍決李宏基後，蔡政府任內的第2件死刑執行。翁仁賢伏法後，目前全台死刑犯由40人降低至39人。

李宏基在103年4月，趁著妻子送女兒上幼兒園時，想把女兒抱走，與陳女發生拉扯，竟在眾目睽睽下，於幼兒園門口持刀殺死前妻，並擄走6歲女兒逃跑，事後燒炭自殺，但自己沒死成反害死女兒，遭法院判處殺妻無期徒刑、殺害女兒死刑定讞，於107年槍決伏法。

翁仁賢為翁家么子，從小備受溺愛，嬌生慣養，長期當啃老族，又忌妒兄弟姊妹事業有成，於2016年除夕夜，在家潑灑大量汽油，放火燒死正在圍爐的親人，父母與其他4人命喪火窟。翁仁賢還在牆上噴上紅色大字「坑人很爽、等我回來」。

翁仁賢遭逮後毫無悔意，稱家人該死，更一度對鏡頭擺Pose問「我帥嗎」，遭法院判處死刑，並於今天伏法。翁仁賢遭槍決後，全台死刑犯仍有39人待伏法。

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