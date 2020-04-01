因應新冠肺炎的疫情，最貼近民眾生活的「台灣Pay」已經把手機變錢包，讓民眾消費不用碰現金，結帳時只要拿起手機輕鬆「掃一下」，即可快速付款，安全又便利。「台灣Pay」更攜手國內18大型連鎖知名店家，使用「台灣Pay」掃碼支付，即可享有最高20％回饋。

「台灣Pay」在今年第2季期間結合18大連鎖體系，凡到指定店家使用「台灣Pay」綁定金融卡或信用卡消費，最高享結帳金額20％優惠，8大公股銀行更加碼5％信用卡刷卡金回饋，每店家回饋金額均逾百萬元，詳情可見「台灣Pay」網站。

指定店家包括八方雲集、茶湯會、全國電子、馬可先生、三商巧福、拿坡里、福勝亭、鮮五丼、品川蘭、BANCO、拿坡里炸雞、悟饕池上飯包、Q burger饗樂餐飲、丁丁藥局、聖德科斯、小北百貨、太和工房、築間幸福鍋物…等逾2,000家門市。

「台灣Pay」未來在第3季、第4季也將不間斷地推出好康活動，可抓緊時間下載往來金融機構之「行動銀行APP」並開通「台灣Pay」行動支付功能，或下載「台灣行動支付APP」並綁定金融卡或信用卡，使用行動支付「台灣Pay」。

(工商 )