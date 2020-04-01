HAPPY GO宣布，與遠傳friDay影音、台灣世界展望會共同攜手公益合作，即日起至4月30日推出「四月兒童關懷月！您看片，我捐點」公益活動，邀請全台千萬卡友一起用點數看電影做公益，卡友可用50點HAPPY GO點數兌換遠傳friDay影音優惠序號，立即享10天免費看電影的好康，兌換之點數將全數捐贈支持台灣世界展望會的「助學行動」，延續4.5萬名台灣經濟弱勢家庭兒童的上學之路。此外，活動期間凡至遠傳friDay影音平台上觀看精選兒童節動畫電影，每部都將額外捐款1元給台灣世界展望會。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，肺炎疫情讓台灣經濟景氣陷入寒冬，許多依靠捐款維持服務的公益團體也不免受到影響。HAPPY GO長期投入公益，自2007年以來透過公益捐點平台持續利用點數幫助無數個弱勢孩童，四月起推出「您看片，我捐點」的公益活動，也盼能拋磚引玉，透過和遠傳friDay影音以及台灣世界展望會的合作，捐點和捐款將投入貧童的助學計畫，共同幫助經濟弱勢家庭的孩子也能享有公平的受教權和學習機會。

根據HAPPY GO App調查結果顯示，疫情期間近四成卡友假日會選擇線上追劇來消磨時間，此次公益活動讓卡友連續假期在家追劇也能發揮愛心做公益，即日起透過HAPPY GO App兌換專區或上https://tinyurl.com/rsv8q5y，50點即可兌換遠傳friDay影音10天優惠序號。而適逢兒童節，遠傳friDay影音也特地集結迪士尼經典電影系列，如風靡全球的《冰雪奇緣》、陪伴許多人童年美好時光的《玩具總動員》、《怪獸電力公司》、真人版《獅子王》等豐富多元且適合闔家觀賞的動畫電影於精選兒童節動畫電影專區，4月底前每觀看一片，遠傳friDay影音將同步捐款1元給台灣世界展望會。

台灣世界展望會表示，教育是每一個孩子不可被剝削的基本權利。然而，在台灣，縱使大多數孩子都能上學，但對於家境貧困、身處偏鄉的孩子們而言，無法擺脫的經濟困境和日益擴大的城鄉差距，卻讓學習成為遙不可及的夢想，更別說透過其他休閒娛樂來增加學習機會與視野。

為幫助弱勢學童能順利上學，HAPPY GO與遠傳friDay影音、台灣世界展望會邀請全民共襄盛舉「您看片，我捐點！給弱勢孩童一個看電影的機會」公益活動，讓貧童突破現有環境的限制，開啟夢想飛翔的能力。

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