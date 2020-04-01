黑松（1234）今（1）日公告，因應新冠肺炎疫情衝擊，該公司已取得金門酒廠實業股份有限公司同意，雙方簽訂之「50度以上金門高粱酒台灣地區總經銷商契約書」第二年期履約經銷期間將延長2個月。黑松表示，此舉將有助於舒緩近期餐飲通路因來客數明顯減少，對黑松酒品事業所造成之衝擊。

黑松表示，受到疫情影響，國內各大餐飲通路生意明顯下滑，統計今年前二月黑松酒品事業業績已較去年同期衰退近20％，儘管三月有回升一些，不過，由於黑松跟金酒當時契約上明定，黑松一年須向金酒公司進貨32億元的金酒，此次多延長2個月，將有助拉長去化時間、減緩資金壓力。

據黑松公告，因應新冠肺炎疫情，基於雙方共榮原則，黑松日前去函請求金門酒廠同意第二年期履約經銷期間延長2個月，已於4月1日收到金酒公司回函同意！因此，雙方合約期間將從原先108年11月1日至109年10月31日止，延長到109年12月31日止，共計14個月。

至於第三年期履約經銷期間，也將由原先109年11月1日至110年10月31日止，順延至110年1月1日至110年12月31日止。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(工商 )