李㼈1日受邀出席法務部、董氏基金會「2020戒菸就贏比賽」擔任代言人，分享過去曾抽菸27年、戒菸10年經歷，鼓勵大家戒菸，他回憶當時抽菸讓身旁家人難受，直說「完全不知道當初我為什麼要抽煙，很恨當初找我抽第一根菸的人」，更提及當年小燕姐在節目上要他戒菸，成功後給他10萬元鼓勵、李㼈也捐出10萬，共20萬元給董氏基金會，李㼈笑說：「小燕姐跟我開玩笑『你戒菸關我屁事』」，但仍願意慷慨解囊，呼籲大家一起戒菸。

李㼈17歲校花女兒李紫嫣簽進陳子鴻的喜歡音樂，即將以女團出道。他表示「本來跟唱片公司約好不對外講，結果一下就被報出來」。女兒外型亮眼不少網友搶著喊李㼈「岳父」，李㼈謙虛說「別叫我岳父」，笑說「還好我女兒遺傳到我老婆，像我就慘了」。

李紫嫣目前讀靜心中學七年級，李㼈提到女兒雖課業很重，但假日都到唱片公司練習，對面女兒將進入演藝圈，身為前輩李㼈坦言「每天工作都要笑臉迎人，不管心情好不好，藝人要面對這些不自由」，鼓勵女兒自己選擇這條路「皮要繃緊點」。

至於是否擔心「星二代」光環招來酸民，李㼈則認為「那沒辦法，自己要有心理準備，但我從頭到尾沒幫她，從報名海選到被唱片公司選中，最後一刻才知道她爸爸是李㼈」，他則說「如果後面沒靠實力，還是會掛啊，希望她像現在一樣努力，我看好她，加油」。

出道後是否會控管女兒在螢光幕前尺度？李㼈說「她個性不是愛露，我相信她會自己拿捏很好」，由於現在未成年是否擔心女兒交男友？李㼈說「在這時期小女生，一樣對愛情會有憧憬，我不太阻止她什麼，但會跟她講外面壞人很多」，自誇「要遇到像爸爸這樣好男人不多」，不過他則希望「遇到好男人的話對她好一點，不好的男人快跑吧」。

李㼈1日受邀出席法務部、董氏基金會「2020戒菸就贏比賽」擔任代言人。（董氏基金會提供）

李㼈分享自己戒菸故事。（董氏基金會提供）

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