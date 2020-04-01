陳美鳳近日到台灣優質生命協會，與秘書長紀寶如一起直播，為獨居弱勢長者募集防疫物資箱。她除了透過直播，更捐款10萬認購50箱，盼拋磚引玉，為愛也為防疫貢獻心力，她也呼籲大家可以1人或是幾個人湊2千認購1箱，就能夠幫助1位獨居弱勢長者度過1個月。

疫情嚴峻，陳美鳳表示：「疫情影響經濟，很多店都收起來了，但其中最辛苦的還是慈善機構，因為很多企業可能無法捐款，但需求卻依舊存在，所以真的要請大家多多發揮愛心，在自己的能力範圍內幫助別人，讓社會多一點溫暖。」她也提及，疫情緊繃令人擔心，大家搶購物資的同時，獨居及弱勢長者的生活需求卻不足以因應疫情發展，「他們是疫情下最脆弱、最需要幫助與關懷的族群。」

防疫物資箱可供獨居弱勢長者生活一個月，裡頭包含水神、口罩及所需民生物資。（粘耿豪攝）

有「台灣最美歐巴桑」美譽的陳美鳳也在直播中分享自己的飲食秘訣，「早上起來做點湯，紅蘿蔔等蔬菜、肉或冬粉，中午可能一點飯，再煎個雞腿，下午茶會吃地瓜，我切丁放盒子，可以喝咖啡搭配，晚餐則相較簡單些。」她在家休息也不時伸展、拍打身體，藉運動增加免疫力。

相關資訊如下：

◎郵政劃撥戶名：台灣優質生命協會 帳號：50080215

◎銀行轉帳戶名：台灣優質生命協會

行名：華泰商業銀行 中山分行 帳號：05-03-00007632-5

◎官網提供信用卡捐款 www.u-life.org.tw，或來電 02-25418098 詢問

勸募許可文號：衛部救字第 1081367833 號

(中時 )