國際油價崩跌，美國頁岩油產業遭到嚴重打擊，股神巴菲特（Warren Buffett）掌管的控股公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）於去年Q3首度購入天然氣公司西方石油公司（Occidental Petroleum，OXY），並在去年最後一季增持至41%股權，為的就是8億美元(約242億元新台幣)特別股股息。然而，在該公司今年以來股價崩跌72.8%後，該公司可能將現金股利轉換成股票股利來支付。

Occidental Petroleum去年4月30日發布聲明宣布，波克夏將投資100億美元(約3250億元新台幣)，條件是完成與獨立產油商阿納達科石油公司（Anadarko Petroleum）、價值550億美元的併購案，波克夏將取得10萬股累積型永續特別股（Cumulative Perpetual Preferred Stock），這些特別股年息達8%，這也是巴菲特近年來難得出手的大型併購案。

不過，沙、俄兩國大打石油大戰，加上新冠肺炎疫情在全球肆虐，Occidental Petroleum股價崩跌超過72%。據Barron's報導，分析師認為，該公司恐怕會拿股票股利來支付給巴菲特的股息。Occidental Petroleum本周二收盤價11.58美元，等於是目前市值僅剩100億美元，若要支付巴菲特8億美元股息，等同是占該公司市值8%。

報導也提到，Occidental Petroleum並沒有透露是否計畫將特別股股息從現金轉換成股票支付，該公司也拒絕評論此報導。

(中時電子報)