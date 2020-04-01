新冠肺炎疫情吹起「宅」風潮，線上音樂串流服務也跟著受寵，彰化銀行趁勢與亞洲娛樂生活領導品牌KKBOX合作，推出「e財寶校園享樂—KKBOX青年學生方案補助50元」活動，結合彰銀e財寶數位帳戶，搶進喜愛音樂的青年學生客群。

「e財寶校園享樂—KKBOX青年學生方案補助50元」活動，自4月1日起至6月30日止，凡KKBOX學生會員且年齡為20至25歲，首次成功開立e財寶數位帳戶，即可獲得KKBOX青年學生方案50元折價優惠序號，限量4,000組，讓青年學子在防疫期間可以透過音樂舒緩減壓，同時還可體驗快速、便利的數位金融服務及輕鬆賺回饋。

此外，彰銀「e財寶數位帳戶」除提供新台幣、外幣、基金等優質金融服務外，並主打活儲利率優於一般定儲，搭配理財、跨行提轉帳、結匯與信用卡加碼刷卡金等優惠，相關好康優惠資訊，請見彰化銀行官網。

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