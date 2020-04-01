新冠肺炎疫情持續延燒，財政部公告所屬八大官股銀行，對自用住宅貸款1,000萬元以下部分，額外再降1碼(0.25個百分點)，高雄銀行主動全力配合政策，協助市民降低疫情衝擊，決定跟進。

就「安居高雄」市民首購優惠房貸，自2020年4月1日起，利率調降1碼(0.25個百分點)，為期半年，以與市民共渡艱困時刻。另外，為充分反應中央銀行調降利率1碼(0.25個百分點)，客戶無須申請，高雄銀行房貸利率，即依定儲利率指數調整日調降。

(工商 )