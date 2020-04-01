高雄銀行「安居高雄」市民首購優惠房貸專案調降利息 20:522020/04/01 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （高雄銀行「安居高雄」市民首購優惠房貸專案調降利息 。 圖／高雄銀行提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情持續延燒，財政部公告所屬八大官股銀行，對自用住宅貸款1,000萬元以下部分，額外再降1碼(0.25個百分點)，高雄銀行主動全力配合政策，協助市民降低疫情衝擊，決定跟進。 就「安居高雄」市民首購優惠房貸，自2020年4月1日起，利率調降1碼(0.25個百分點)，為期半年，以與市民共渡艱困時刻。另外，為充分反應中央銀行調降利率1碼(0.25個百分點)，客戶無須申請，高雄銀行房貸利率，即依定儲利率指數調整日調降。 (工商 ) #高雄銀行 #調降 #首購 #優惠房貸 #百分點 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸工業寒冬 前2月利潤跌近4成 04:092020/03/28 焦點新聞 跟進抗疫 印度央行閃電降息三碼 04:102020/03/28 全球財經 漢寶天滙緊鄰捷運 一分鐘就到家 04:102020/03/28 財經焦點 竹市府放寬創業便利貸條件 04:102020/03/28 地方新聞 大陸降準降息何時再現？機構：4月機率大 20:582020/03/28 財經 震撼4月天！ 壽險估逾百張保單齊降息 保戶增值回饋金將變薄 04:092020/03/29 財經要聞 房貸降息不同調 首購族最得利 04:102020/03/30 金融．稅務 《傳產》疫情、股災衝擊 降息有利房市買盤 17:392020/03/31 財經 房仲雙雄3月衰退15％ Q2不樂觀 04:102020/04/01 財經要聞 高銀安居高雄首購優惠房貸 再降利息一碼 15:092020/04/01 財經 財經熱門新聞 獨》千張保單狂降息 國壽美元宣告3.15％引爆怒火 - 財經 - 工商 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 美「1億打」手套轉單台灣 北部毛紡業者：錢很難賺 - 財經 4天連假恐有大事…散戶明天賣光或抱股？ - 即時 美股若中鏢暴跌40％！末日博士驚爆川普玩完了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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