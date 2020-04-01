桃園男子翁仁賢在2016年2月7日除夕夜當晚，縱火燒死父母親友，造成6死4傷，最高法院去年7月份做出裁定，翁仁賢死刑定讞，法務部於1日晚間執行死刑，翁仁賢伏法。

翁仁賢父母育有5男2女，倖存的哥哥翁仁焜、翁仁君，曾在出庭時說弟弟是窮凶惡極的人，逃過一劫後最大的願望就是弟弟判死刑而且趕快執行。1日晚間聽聞翁仁賢已經伏法，翁仁君說，從事情發生過後，就當作翁仁賢人已經死了，他沒有這種喪心病狂的殺人魔弟弟，對於弟弟伏法沒有什麼好說的了。

(中時 )