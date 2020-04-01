新冠肺炎疫情嚴峻，政府雖已放寬到每14天成人可買9片口罩、兒童可買10片，並可有限度寄給海外親屬，但並非隨時想買就買得到。本報對此舉辦投票「請問，在疫情仍吃緊的當下，你是否認同政府進行一千萬片的『口罩外交』？」截稿為止，竟高達81.26%的網友回答「不認同」。

《中時電子報》1日針對此進行網路投票，「請問，在疫情仍吃緊的當下，你是否認同政府進行一千萬片的『口罩外交』？」」截稿為止，已有3千多名網友投票，高達81.26%(2926票)的網友回答「不認同」；18.49%(666票)回答「認同」；另0.25%(9票)的網友則表示不知道/無意見。

疫情嚴峻，台灣口罩先前也十分缺乏、民眾皆需大排長龍、才能勉強獲得一周3片 的「配額」，但隨著國內口罩產能日增，政府宣布將捐贈1000萬片口罩給疫情嚴重國家，外交部也公布這些國家包括美國、義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克及波蘭等。此措施立刻引起網友討論，有人表示支持，但也有人不以為然。國民黨台北市議員徐巧芯就指，「口罩外交」不是不行，但要先滿足國內需求，「當路上每天還一堆人在排隊購買口罩的時候，竟然免費送給外人1000萬片？這個措施會讓不少人感到不公平。我們台灣人要排隊又要花錢買，外國人是免費贈送？」

(中時電子報)