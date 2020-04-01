台灣與捷克透過雙方駐處在今日發表聯合聲明，建立防疫合作夥伴關係，這也是繼美國之後，全球第二個與我針對新冠病毒發表聯合聲明的國家。

外交部表示，台捷將就疫病快篩檢測試劑、疫苗與藥品的研發及生產建立合作，並就醫療物資暨設備等進行交流，建立多面向的防疫醫療合作架構，以維護全人類的健康與安全。

外交部指出，捷克與我國是理念價值夥伴，外交部對雙方以具體行動共同合作抗疫，表示肯定與歡迎。這個聯合聲明是由我國駐捷克代表柯良叡與捷克駐台代表Patrick Rumlar共同對外發表。內容要點如下：

為共同對抗新型冠狀病毒，台捷雙方代表處將進一步強化諮商與合作機制，在此夥伴關係架構下，協調並分享最佳做法，透過多面向合作，進行相關抗疫措施，包括：

• 快篩檢驗試劑的研發

• 疫苗的研究與生產

• 藥品的研究與生產

• 醫療器材的研究及技術轉移

• 追蹤接觸者相關技術機制與科技

• 最佳做法及科技交流

• 指派資訊分享窗口

• 防疫醫療用品及設備的合作與交流

(中時 )