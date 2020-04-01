日本新冠肺炎疫情持續延燒，4月1日單日確診數至晚間9點（台北時間8點）達237人，已連續兩天突破200人，且再創日本全國單日確診數的新高紀錄。

NHK報導，根據日本各地的自治體和厚生勞動省等的統計，日本30個都道府縣以及機場檢疫合計，4月1日確診數達237人。日本全國單日確診數繼31日突破200人之後，再次突破200人。

東京都的單日確診者也達到66人，其中有將近6成的38人感染途徑不明。東京都至4月1日的確診數達587人。

大阪又發生新的群聚感染，大阪北區的秀場、酒吧等，有至少18名客人和工作人員確診。大阪為了防止疫情擴大，對外公布發生群聚感染的店名，並考慮提供店家補償。

富山縣1日又有3人確診，其中2名20多歲的托兒所老師中鏢，他們曾於3月24日與京都產業大學感染的畢業生用餐。京都產業大學4名4年級學生自歐洲旅行返日後，參加了許多畢業送別會活動，導致一連串的感染。京都府表示，1日又有3名男性確診，使京都產業大學相關的感染者增加至42人。

(中時電子報)