知名YouTuber蔡阿嘎。(本報系資料照)

【蔡阿嘎新手爸媽日記#53】蔡波能在愚人節出生啦！二伯辛苦生產全紀錄！

知名YouTuber蔡阿嘎的老婆「二伯」今年3月才因為挺著孕肚遭歹徒攻擊，登上新聞版面，所幸母子均安。稍早蔡阿嘎更在臉書宣布老婆在愚人節平安誕下二寶「蔡波能」，直呼真的是愚人節寶寶，沒有騙人，還附上一段二伯的生產全紀錄，讓粉絲看了感動淚崩。

蔡阿嘎在臉書報喜宣布二寶蔡波能誕生，也不忘感謝辛苦的老婆，「而且波波很乖，沒有折磨二伯太久，只花了三個多小時，就在今天早上呱呱墜地了，母子都平安真的太棒啦！二伯辛苦了！」還附上一段二伯的生產全紀錄，是個重達2751克的健康寶寶！

二伯的生產影片勾起不少媽媽粉絲辛苦生小孩的回憶，紛紛感動留言「看得感動到泛淚，媽媽辛苦了」、「恭喜恭喜...二伯辛苦了......看到一個生命的誕生....真的超級感動....眼眶泛紅」、「看完整個感動～突然生小孩的回憶都湧上來了，二伯辛苦了！月子好好做唷！」。

(中時電子報)