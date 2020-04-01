縱火燒死至親6人的死刑犯翁仁賢，去年7月被判死定讞，法務部長蔡清祥本周批准執行死刑，高檢署今晚9時在台北看守所執行槍決伏法。據了解，高檢署是在8點38分開第1槍，39分開第2槍，共執行2槍，翁9時確定死亡，遺體送中壢殯儀館。

翁仁賢是蔡清祥上任後第2名執行死刑的死刑犯，去年10月行政院長蘇貞昌曾在立法院答詢時強調，死刑既然判決定讞就該執行，並點名燒死6名至親的翁仁賢「罪惡天地不容」。

53歲男子翁仁賢，3年前除夕夜晚間，趁一家16口在桃園龍潭三合院老家圍爐吃年夜飯時，朝團圓桌潑汽油並點燃打火機縱火，活活燒死行動不便的八旬老父母、姪媳和姪子、姪女等6名親友。

歷審都將翁判處死刑，高院更一審開庭時，他不僅對媒體比中指，還嗆法官要多讀點書，甚至恐嚇要追殺哥哥；死者家屬則強調，對他們來說每次開庭都是傷害，請求法官判死，並盡速槍決伏法。

去年7月最高法院審結，認定翁手段極為殘忍毒辣，導致6名親友不幸慘死，且死狀淒慘，令人不忍卒睹，他自始都無悔悟之心，犯後言詞仍充滿報復之意，且經鑑定認為他已難再教化或有回歸社會的可能性，判處死刑定讞。

(中時 )