俄羅斯總統新聞秘書德米特里．佩斯科夫1日表示，紀念偉大衛國戰爭勝利75週年的勝利日紅場閱兵日期未變，當局正在監測局勢。

5月9日是俄羅斯衛國戰爭勝利日，莫斯科紅場閱兵儀式是當天的主要慶祝活動。今年由於新冠病毒大流行，是否延期舉行引發關注。俄羅斯衛星通訊社引述佩斯科夫的話說：「在這一問題上沒有做出其他任何決定，正在監測局勢。」

截至3月31日，俄羅斯累計確診新冠肺炎病例2337例，康復121例。大部分病例來自莫斯科，共1613例。根據聯邦行動指揮部的數據，目前已有17例死亡。

(中時 )