俄尚未決定是否推遲勝利日紅場閱兵 21:152020/04/01 中時 楊明暐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯勝利日紅場閱兵上的女兵方陣。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯總統新聞秘書德米特里．佩斯科夫1日表示，紀念偉大衛國戰爭勝利75週年的勝利日紅場閱兵日期未變，當局正在監測局勢。 5月9日是俄羅斯衛國戰爭勝利日，莫斯科紅場閱兵儀式是當天的主要慶祝活動。今年由於新冠病毒大流行，是否延期舉行引發關注。俄羅斯衛星通訊社引述佩斯科夫的話說：「在這一問題上沒有做出其他任何決定，正在監測局勢。」 截至3月31日，俄羅斯累計確診新冠肺炎病例2337例，康復121例。大部分病例來自莫斯科，共1613例。根據聯邦行動指揮部的數據，目前已有17例死亡。 (中時 ) #勝利日 #紅場閱兵 #俄羅斯 #斯科夫 #決定 也許您會感興趣 推薦閱讀 我在俄羅斯傳染醫院隔離（下） 04:092020/03/28 兩岸藝文 中共中央政治局會議決定 提高財政赤字率 擬發特別國債 04:102020/03/28 全球財經 職場偷師，與眾不同－「神偷力」決定影響力！ 04:102020/03/28 專題周報 大陸與歐盟等WTO成員決定建立多方臨時上訴仲裁安排 13:442020/03/28 財經 東奧延期 前球后按讚支持 21:272020/03/29 體育 世衛聲明：台灣參與WHO由各會員國決定 23:242020/03/29 國際 世衛稱 台灣參與由各國決定 04:102020/03/30 國際大事 1分鐘看世界》台灣參與WHO由各國決定 05:592020/03/30 國際 世衛聲明罕見稱「台灣」 是否參與WHO由會員國決定 11:322020/03/30 國際 川普盛讚俄贈大量援助物資 俄媒酸：還沒宣佈呢！ 23:102020/03/31 兩岸 國際熱門新聞 油價崩跌 大陸買家狂掃貨 - 國際 口罩拚外交！金融時報：台欲捐歐美千萬口罩 恐激怒陸 - 國際 封城前最後激情！泰22男女無視新冠肺炎 光溜溜交疊開「赤裸毒趴」 - 國際 新冠防疫楷模！義陸人從病毒變英雄 - 國際 日本調高對台旅遊警示 擬令所有入境者隔離2周！最快4月3日起禁從台灣入境 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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