什麼！帶N95口罩反而會增加身體負擔？新冠肺炎疫情擴大，人人戴上口罩自保，有些人會選擇戴上過濾效果最好的「N95口罩」防疫。不過胸腔重症醫生蘇一峰卻認為，N95口罩的效果不一定比醫療口罩還好，事實上，一般民眾戴上N95口罩反而還會出現健康問題，對心肺造成負擔。

今（1日）蘇一峰醫師在臉書上表示，「大家在疫情時期，都會戴上口罩多增一層保護，可是戴上N95口罩罩不一定比一般口罩更好」。他指出，這可不是愚人節玩笑，若不是高風險的醫療人員，戴N95口罩恐出現健康疑慮。

蘇一峰舉出2個例子：一位肺阻塞高齡患者因為擔心，就戴起了N95口罩，反而變得越來越喘，導致呼吸困難而送急診，隨後被診斷出「二氧化碳累積」的現象；另外還有一位年輕女性，因為工作需要而戴上N95口罩，反而吸不到空氣，更導致氣喘此急性發作！

為何戴上N95口罩會導致呼吸道疾病發做呢？蘇一峰指出，有4個主要原因：

●N95口罩密合度緊密且空氣阻力大，如果呼吸換氣能力比較差的人使用時，會使得換氣量更少導致氧氣不足，甚至二氧化碳的累積。

●N95口罩的鼻梁壓條壓力較大，戴上後常常會把鼻子壓扁，引發N95所造成的鼻腔阻塞，更進一步造成呼吸換氣不足！

●氣喘的患者常常有鼻過敏的問題，如果鼻腔壓太緊的物理刺激，反而引起鼻子過敏導致呼吸道一併過敏，氣喘也因此急性發作！

●一般健康人久戴N95口罩也會出現，運動走動覺得喘，甚至是換氣不足，產生昏昏欲睡的感覺……。

因此，蘇一峰認為，在疫情期間外出，若無法保持人際距離時應該戴上口罩，但此時建議選擇一般口罩即可，N95口罩不一定會更好！醫生更提醒，「本身有心肺疾病的人，戴N95口罩務必要小心，可能增加對心肺功能的負擔！」

(中時電子報)