能源分析人士警告，由於冠狀病毒危機極大地減少了消費，世界上一些最強大的原油生產商開始提高產量，能源分析師告訴媒體，全球石油儲存可能會在幾週內達到最大產能，同時警告說，由於世界上沒有足夠的原油儲存設備，油價可能很快就會變成負數。

冠狀病毒大流行意味著各國實際上不得不關閉，許多政府對數十億人的日常生活採取了嚴厲的措施。它在能源市場上造成了前所未有的需求衝擊，陸上和海上的存儲空間迅速耗盡。

同時，OPEC與非OPEC合作夥伴之間為期三年的遏製石油產量的協議於週三結束，這為石油生產商提高產量鋪平了道路。OPEC的主要力量沙烏地阿拉伯已承諾將產量提高到歷史新高。

SEB首席商品分析師Bjarne Schieldrop表示：「許多地方的煉油廠現在加工的每桶石油都在虧本，或者他們沒有地方儲存石油產品。」他指出，當煉油廠關閉時，如果煉油廠也是進入市場的物流鏈的一部分，許多石油生產商將無處可運。

Schieldrop繼續說：「對於陸上或內陸的石油生產商來說，這僅意味著一件事，他們很快收到的當地石油價格或井口價格變成了零甚至是負值，因為如果他們有太多的石油，他們必須付錢將其運走，直到他們設法關閉生產。」

週三下午，國際基準布倫特原油交易價格為25.33美元，跌幅超過3.8％，而美國西德州中質原油（WTI）價格為20.54美元，漲幅約為0.3％。總計第一季度，布倫特原油期貨下跌超過65％，而同期WTI下跌超過66％。

高盛（Goldman Sachs）的分析師警告說，冠狀病毒的衝擊 「對油價極度不利，並將內陸原油價格推向負值。」

這家美國投資銀行估計，全球擁有約10億桶的備用存儲容量，但其中絕大部分將永遠無法使用，因為「當前衝擊的速度將破壞運輸網路。」

高盛的分析師在周一發布的一份研究報告中表示：「實際上，鑑於關閉一口井的成本，生產商願意支付某人處置一桶石油的費用，這意味著內陸地區的價格為負。」

可以肯定的是，高盛表示，它預計像布倫特這樣的水基原油將更不受冠狀病毒的衝擊，國際基準可能保持在每桶20美元的現金成本附近，儘管暫時的漲幅會低於此。

相比之下，WTI（位於內陸，距可到達的油輪存儲區800公里）預計將與WTI Midland和Western Canada Select（WCS）(編按，這是兩種原油等級)一起受災最嚴重。本周稍早時候WCS的價格低至每桶4.18美元。在加拿大，這個價格比500cc啤酒還便宜。

歐亞集團（Eurasia Group）的分析師在周一發布的研究報告中表示：「由於需求萎縮，但在OPEC和非OPEC未能在3月初達成減產協議之後，供應增加，全球庫存可能在數週內達到最大能量。」，「業內人士說，實際上已不可能找到常規的陸上儲油槽。即使OPEC和其他生產國很快開始再次限制產量，但全球封鎖所造成的供應過剩仍然很大，以至於年中存儲容量可能會達到極限。港口和煉油廠已經拒絕了油輪。這將給價格帶來更大的下行壓力，並對許多公司構成生存威脅。」

他們補充說，這意味著世界將在今年第三季度初用完原油儲存能力，並提前運抵產品。

(中時電子報)