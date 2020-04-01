根據交通部道交會統計，2019年全國道路交通安全事故超過34萬件，因交通事故造成死亡人數高達2856人，國際青年商會中華民國總會（青商會）日前舉辦「擦亮世界的角落」活動，動員全國會員擦亮社區路口反光鏡，守護每個路口的安全。

青商會指出，2019年全國道路交通安全事故超過34萬件、因交通事故死亡2856人，而交通建設作為城市發展的指標，出行的安全與否，就更加是台灣人民共同努力的目標。青商會將聯合國公布的永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）第11項「永續城市」，作為2020年度的發展目標，期望讓人類居住的城市可以具備包容、安全以及永續發展，並舉辦「擦亮世界的角落」活動，透過擦亮路口反光鏡，提高城市用路安全，打造永續城市發展。

青商會中華民國總會總會長王國贊表示，「擦亮世界的角落」活動自2018年舉辦至今已經邁入第3年，第3屆活動全國總計完成擦拭了3215面的轉角反光鏡，足足比前2屆成長了1倍，為台灣的永續城市做出貢獻，也影響更多人來愛護台灣。動手清潔這些位於危險路段和久未清理的街口反光鏡，不但可供用路人防身保命，更要為社區創造安全永續的居住環境。

(中時 )