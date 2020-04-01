「在全世界都在賣的時候，只有中國人在買，」新加坡的一位交易員如是說。

美國之音報導，這是路透社在4月1日的一篇報導中引用這名交易員的說法。這位沒有透露姓名的交易員表示，目前原油價格已經跌至18年來的最低點，但中國掃貨還是在原油市場上吸引到一些「非常有競爭力的報價」。

路透社說，有6位內部人士透露，亞洲一些賣家都在急於脫手積壓的貨物，而中國買家則在大舉採購，以最大的折扣吃進整船的美國原油和其它貨物。

消息人士說，北京已經開始處理企業3月份遞交的進口美國能源商品關稅豁免申請。北京方面按照美陸階段性貿易協議的規定從美國購買液化天然氣和液化石油氣。

中國是世界最大的原油進口國。中國的採購推動了美國的能源出口。石油輸出國家組織和俄羅斯之間的減產談判破裂，加上疫情防控措施摧毀了石油需求，全球能源市場上出現了嚴重的石油過剩。

美國的廉價能源將幫助大陸降低進口成本，但大幅折扣卻加重了美國能源產家縮小生產規模的壓力。美國原油期貨已經下跌至2002年以來的最低價位。

路透社引用消息人士的說法，賣給大陸買家的美國火星高硫原油9月期貨價格每桶折扣在7至9美元之間。而米德蘭的西德克薩斯中質原油（WTI）的價格折扣在每桶6至7美元之間。

(中時 )