死刑犯翁仁賢伏法 2槍斃命 22:102020/04/01 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 死刑犯翁仁賢晚間8時40分左右遭槍決，2槍斃命，遺體9時11分送出台北看守所。（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2016年除夕夜殺害6名親人到死刑犯翁仁賢於今日晚間8時40分左右在新北看守所槍決，一共2槍，遺體於9時11分送出看守所，送往中壢殯儀館。 (中時 ) #看守所 #翁仁賢 #死刑犯 #殯儀館 #除夕夜 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢民眾領骨灰 大排長龍5小時 04:102020/03/28 兩岸要聞 中市公墓綠美化 盧秀燕：讓人生最後一哩路圓滿 15:262020/03/31 生活 清明節祭祖 桃園2日至5日開放殯儀館周邊紅線停車 20:512020/03/31 社會 外傳學甲要蓋殯儀館地方抗議 慈濟宮否認 17:052020/04/01 生活 翁仁賢伏法 倖存家屬：早當他人死了 20:572020/04/01 社會 縱火燒死6至親「罪惡天地不容」 翁仁賢開2槍伏法 21:202020/04/01 社會 翁仁賢嗆法官多讀書 蘇揆去年已點名罪惡天地不容 21:182020/04/01 社會 翁仁賢伏法前還一度抗拒 被拖至刑場伏法 21:402020/04/01 社會 翁仁賢槍決前曾拒打麻醉 笑鄭捷怕痛「想好好享受死亡」 22:072020/04/01 社會 翁仁賢縱火狠燒6至親！資深法官：42年未見如此惡劣之人 22:072020/04/01 社會 社會熱門新聞 除夕活活燒死父母今伏法 警爆翁仁賢只對「她」愧疚 - 社會 縱火燒死6至親「罪惡天地不容」 翁仁賢開2槍伏法 - 社會 漁光島「帳篷做愛」女主角曝光 長髮美女裸露下體「曬鮑」 - 社會 蔡英文2次執行死刑 除夕夜縱火弒親6人翁仁賢伏法 - 社會 翁仁賢伏法前還一度抗拒 被拖至刑場伏法 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。