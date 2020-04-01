彰化縣長王惠美1日參訪上市公司順德工業時強調，受到全球新冠肺炎疫情影響，國內外的工廠，難免有受到原物料及供應鏈，或運輸中斷的影響，她期待中央政府與地方一同努力共同做相關因應，替業者解決問題。

王惠美1日關心縣內企業及員工防疫情形，由縣府勞工處長吳蘭梅、彰化縣工策會副總幹事陳穎青等人陪同，前往順德關心企業受影響狀況，也了解企業防疫措施，是否需要縣府的協助。順德董事長陳朝雄、總經理陳維德、副總經理陳朝明、副總經理陳朝興，及顧問陳朝廷等人，都親自陪同，並說明順德的防疫步驟，為勞工朋友把關。

王惠美表示，順德是文具第一品牌，領導國內文具用品市場，並跨足半導體導線架產業，躍升全國半導體導線架第一大廠，1日進到公司看到廠區及員工，對於防疫的用心與配合，令人佩服。

王惠美感謝順德秉持著取之於社會、用之於社會的精神，推動企業的社會責任，長期對於公益活動非常支持，在防疫的過程，大家共體時艱，立足台灣，放眼世界，一起為彰化努力，為台灣貢獻。

順德董事長陳朝雄說，感謝王縣長帶領縣府團隊，前來公司進行疫情防疫的督導，順德是上市公司，也是高精密產業，從去年12月即著手防疫準備工作，完全配合政府積極防疫，並要求全體員工戴口罩，或由公司提供口罩，有關順德工廠移工的管理，順德也一視同仁，積極防疫。

順德也暫時關閉餐廳集體團膳，改以個人餐盒的方式，分散用餐，食用後的餐盒及廚餘，也由專人妥善回收處理。順德長期深耕在彰化，企業的社會責任，也會為彰化縣做出更多的貢獻，不論是設備或經費方面，順德願意拋磚引玉，為國家社會盡一份心力。

順德自創「SDI手牌」文具產品，領導國內文具用品市場，並跨足半導體導線架產業，躍升為全國半導體導線架第一大廠，近年來更陸續榮獲第五屆卓越中堅企業獎、第25屆國家品質「卓越經營獎」等肯定，堪稱企業典範。

新冠肺炎肆虐，順德為防堵疫情擴散，今年元月30日已啟動防疫防護措施，除持續配合政府防疫政策外，並將防疫宣導推至最前線，將資訊透明化，避免恐慌，造成同仁不安。另外，順德採取即時修正防疫策略，傳達對同仁關心，給予一個安全健康安心的工作環境。

(工商 )