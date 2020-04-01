在迎來史上最糟糕第一季度表現後，美國總統川普在記者會周二上聲稱，美國將迎來非常、非常痛苦的兩周，加上本周初領失業救濟金人數、非農報告即將陸續公布，市場悲觀情緒重，導致道瓊期指盤前大跌近800點。美股周三(1日)開盤大跌689.78點、暫收21,227.38點，隨後跌勢擴大，至下跌超過800點。

截至台北時間1日晚間9點40分，道瓊指數下跌671.43點或3.06%、暫收21,245.73點；標普500指數下跌81.31點或3.15%、暫收2,503.28點；那斯達克指數194.50點或2.53%、暫收7,505.60點。

此外，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）稍早受訪指出，他們正在與美國國會議員進行討論一項的基礎建設法案，幫助推動美國經濟，抵抗新冠肺炎疫情所帶來的影響。

梅努欽表示，川普總統對於基礎建設計畫相當有興趣，這從川普在2016年競選美國總統時提到，重建美國曾經偉大的基礎建設。川普也在昨日就提到這項2兆美元的基礎建設法案，至於美國國會是否在通過這筆龐大預算的法案，外界仍在觀察。

(中時電子報)