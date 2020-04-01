房貸利率加碼降，兆豐銀客戶詢問度爆增三倍。自從政院宣布要公股行庫把房貸利率在九月底前「加倍降」之後，民眾對行庫房貸業務的詢問度大增，兆豐銀對此指出，3月下旬起，單日電話加上線上諮詢，已較2月暴增三倍。

由於央行的「鐵板價」，已因為降息1碼而從原本的1.56％降至1.31％，現在再配合政院指示，在1,000萬元以內多降1碼，續降至1.06％，近二年來在房貸市場表現積極的兆豐銀也打算趁勢爭取更多優質戶，兆豐銀對此表示，這段期間最低利率1.06％起，優質戶若想轉貸正是時候，但由於「加倍降」的時限只到9月底止，換言之，若7、8月才轉，等於只省息一、二個月，所以「要轉要快」。

對於轉貸的成本費用計算，兆豐銀行主管分析，與原貸銀行的利差，和包括抵押權設定費、代書費、開辦費或需繳付原貸款銀行提前還款的違約金等在內的轉貸成本，都要考慮進去，倘若利差夠大超過其他的費用成本，就值得轉貸。

兆豐銀引述統計指出，目前各銀行平均房貸利率水準約落在1.65％～1.7％，4月起，各銀行反應央行降息調降房貸指標利率0.25％後，平均房貸利率水準將下降到1.40％~1.45％。若以新房貸戶利率最低可降至1.31％來看，從原貸銀行1.40％轉貸到兆豐銀行後，每千萬房貸，一年可省9,000元利息；再加上4~9月這半年兆豐銀行「額外」響應政策的降息可省12,500元的利息，轉貸利益可達21,500元，假設轉貸僅有設定規費成本，則在扣除每千萬元房貸的轉貸成本約12,000元後，仍有省息的轉貸利益。

(工商 )