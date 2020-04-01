侯友宜今晚到板橋區公園探視街友，致贈每人防疫關懷包。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜市長今（1日）晚間9時至板橋第二運動場旁公園探訪街友，除關懷每位街友健康狀況，並致贈每人一份防疫關懷包，包括5片口罩、1瓶乾洗手液、1塊香茅皂及食品等，侯友宜勸導街友入住中途之家，同時千叮嚀萬交代「不要趴趴走」。

侯友宜由社會局長張錦麗、消防局長黃德清等人陪同，前往板橋公園關懷街友，新北市街友外展服務中心社工督導陳俊谷表示，在元月22日農曆年前，一接獲市府通知後，立即啟動關懷訪視，並持續致贈口罩，宣導勤洗手，避免到人潮多的地方。

侯友宜說，新北市目前經普查共有168位街友，市府從農曆年前後便利用訪視時致贈口罩，中央於3月11日起，每周配送3片口罩給街友，新北市加碼到每周5片，迄今共已致贈街友3747片，希望街友除戴上口罩，也要勤洗手，更避免趴趴走，如有類似感冒症狀，一定要就醫或撥打1922專線，以免成為防疫的破口。

侯友宜強調，新北市有林口觀照園、萬里重建中心、板橋幸福居等街友中途之家，希望街友在疫情嚴峻這段時間盡量入住中途之家，以避免在外受到感染，保護好自己，也保護別人。

社會局長張錦麗表示，基督教板橋恩友中心幫忙照顧街友和弱勢民眾，社會局在春節期間曾前往關懷並致贈200片口罩，昨天下午再度致贈200個和1千斤白米，協助共渡疫情難關。

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(中時 )