目前全球新冠疫情嚴峻，許多地方仍面臨「口罩荒」。據新加坡「早報」報導，香港大學公共衛生學院近日發布1項研究，結果顯示，新冠病毒在醫用外科口罩的外層可存活7天之久，因此有專家呼籲，不要重複使用口罩。

先前港大公共衛生學院團隊就新冠病毒的穩定性進行研究，測試了病毒在10種物料上的存活時間。結果發現，新冠病毒在醫用外科口罩外層可存活7天，在內層則可存活4天。此外，病毒在不銹鋼、玻璃及塑膠表面各可存活4天，在鈔票表面可存活2天，在衣服表面可存活1天，在紙巾表面則僅能存活30分鐘。

這項研究還發現，環境溫度確實會影響病毒。病毒在攝氏（下同）22度的環境下可存活14天、37度的環境可存活2天、56度的環境可存活30分鐘、70度的環境則只能存活5分鐘。

除此之外，物料若用1比49或1比99的稀釋漂白水浸泡5分鐘，病毒就會失去傳染力。

負責研究的港大醫學院公共衛生學院教授潘烈文表示，新冠病毒在口罩表面可存活較長時間，因此建議市民儘量不要重複使用口罩。

至於衣物，潘烈文建議，若認為有高危險因素，如擔心自己可能曾接觸染病者，可先用熱水浸泡半小時再清洗。

港大醫學院公共衛生學院病毒學講座教授裴偉士表示，市民要保持衛生，如觸碰口罩後務必洗手。不過，新冠病毒的變異速度較流感病毒慢，一旦研發出疫苗，相信效期可以維持較長的一段時間。

(中時 )