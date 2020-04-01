截至1日下午為止，國內共累計確診329例確診，5例死亡。外界最擔心的就是其中無旅遊史、找不到明確感染源的本土個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今也點名有5起本土個案關注度、風險較高。他更坦承，曾去過金山、烏來老街的案268、案322的師大學生，這2個案例讓他們有點頭大。

陳時中於今日例行記者會中點名5起本土個案，分別為案100的20多歲女性、案134的30多歲女性、案156的20多歲女性、案268的50多歲男性以及案322的20多歲男性，共同點皆是沒有出國史、也沒有明確接觸史。

陳時中進一步解釋，目前案100、案134、案156的疫調跟相關人員採檢結果都是陰性，但感染源還都沒有辦法查到。不過，案100早在3月8日發生的，已經脫離潛伏期。他說，而案134大概到明天(潛伏期)就到了，案156則是約過了3天，也會到了觀察期結束的時間。

但是，現在仍有2個案例，需要特別觀察。案268這一名50多歲的男工作室負責人，2/29曾去過金山、3/15曾到過烏來老街；另一名則是案322的師大20多歲男學生，3/31確診而且他活動地點，多在宿舍、校園，令人擔憂。陳時中說：「這2個案子讓我們現在頭是比較大的情況，應該其他幾個案子檢查都陰性」

(中時電子報)