金黃飽滿的枇杷，嚐起來酸甜多汁，讓人口水直流。每年2～4月是盛產期，是早春的果中珍品。

枇杷因外型和樂器「琵琶」相似而得名，目前市面上最常看到的枇杷品種大多是茂木種，由日本人引進，在台中太平栽種，因此太平也有枇杷故鄉的美名。台中區農業改良場助理研究員吳庭嘉表示，除了台中太平之外，台中新社、南投國姓以及台東地區都是主要的枇杷產地。

◎枇杷種植作業繁複 皮薄易破如「貴妃」

枇杷皮薄易破，只要些許碰撞、擦傷，就會造成果傷，因此有果農以「貴妃」形容枇杷，難怪價格不斐。（圖片來源：pixabay）

枇杷嬌嫩易受損，一年僅收成一次，採收期只有短短兩個多月，但全年都得悉心照顧，要剪枝、疏花、疏果，將養分集中，才能種出好吃的枇杷。

雨水若在不對的時機來臨，就會影響收成。吳庭嘉說，枇杷開花、果實生長需要水分，否則會影響開花及果實生長，若換成採收期遇上強降雨，則容易裂果。

另外，氣溫也會影響收成及生長。枇杷果實適合在10～20℃左右生長，若是10℃以下可能讓枇杷生長停滯，遇到結霜也會讓果實凍傷；但若氣溫太高、濕度低，則會使枇杷皺縮受損。而且枇杷皮薄易破，只要些許碰撞、擦傷，就會造成果傷，因此有果農以「貴妃」形容枇杷，難怪價格不斐。

◎富含多種營養素 疫情期間有抗病毒功效

枇杷含有維生素A、C、葉酸、鉀等營養素，其中尤以維生素A含量特別豐富，100克枇杷（約6顆）所含的維生素A約佔成人每日攝取量的30％，有助改善眼睛乾澀、疲勞，且能幫助上皮組織細胞癒合、改善皮膚乾燥問題，「另外，葉酸有助預防心血管疾病，也是小嬰兒生長發育不可缺少的營養元素，哺乳媽媽可藉此補充葉酸，」榮新診所營養師李婉萍表示。

(中時電子報)