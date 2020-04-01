桃園遠百與五大品牌向醫護人員致敬，外帶、內用均可享優惠。(桃園遠百提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園遠東百貨為感謝第一線防疫醫護人員的辛勞，推出「醫護人員加油」專屬美食優惠活動。即日起至4月30日(四)醫護人員只要憑在職醫院工作識別證，即可至桃園遠東百貨9樓指定餐飲品牌享最低8折起超值優惠，力挺全台努力抗疫的醫護英雄。

桃園遠百與五大知名餐飲品牌攜手向醫護人員致敬，「紅舍泰式料理」外帶、內用全面享8折優惠；「八坂丼屋」除了外帶、內用全面8折優惠外，更推出外送餐點服務，憑證還可享9折優惠；「大戶屋」外帶兩份精緻日式便當加贈炸雞塊券乙張；「翰林茶館」外帶、內用全面享85折優惠；「香草工坊」梅花豬／沙朗牛／雙拼火鍋系列，外帶可享蔬菜、鮮肉盤雙雙免費升等加大，內用享鮮肉盤免費加大。

此外，針對商圈周邊上班族推出「食速列車」外帶便當活動，即日起至4月7日(二)12：00-13：00、17：30-18：30於1樓騎樓限時開賣，民眾以優惠價格快速品嚐優質美食，還可享用「隱藏版限定便當」，特別推薦「開飯川食堂」梅汁二弄雞／豆干牛肉椒朋友／宮保雞丁便當特價150元，「翰林茶館」古早味排骨／特選雞腿／鯖魚排便當特價150元，讓民眾享優惠嚐鮮多個外食選擇。

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