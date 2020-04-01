2016年除夕夜，翁仁賢狠心縱火燒死父母、至親共6人，且犯後毫無悔意，開庭時還比出不雅手勢、侮辱法官，甚至嗆親兄長「若有輪迴，會追殺他全家」，這讓承辦法官不禁直言：「當法官42年來，沒看過如此惡劣的人！」最後翁仁賢遭判死刑定讞，於1日晚間伏法，為蔡英文總統任內2度執行死刑。

翁仁賢4月1日晚間槍決伏法。（圖／報系資料照）

家中排行老么的翁仁賢，因長年來對家中成員感到憤恨不滿，便事先在寶特瓶和牛奶罐內裝好汽油，於2016年2月7日除夕夜，趁著家中10人圍爐時，潑灑汽油縱火，眼睜睜看著年邁的父母、3名至親、1名外籍看護命喪火窟，他非但沒有救人，甚至還拿刀追砍逃生者，相當泯滅人性。

翁仁賢逃亡5天後遭逮，不過他卻絲毫沒有悔意，唯獨對無辜的看護感到愧疚，面對因大火失去兒女的大哥，他竟然還冷笑了出來，甚至揚言「若可以輪迴幾10次，就要追殺幾10次！」讓大哥氣得痛批一定要維持死刑，如此冷血的態度，讓眾人都相當吃驚。

翁仁賢親兄長請法官維持死刑。（圖／報系資料照）

檢方依殺害直系血親尊親屬等罪，提起公訴，但翁仁賢在庭上相當肆無忌憚，不但使用「Fuck You」、「恐龍法官」等字眼，多次出言侮辱法官，還對著媒體做出不雅手勢。曾與翁仁賢交手過的資深承辦法官曾德水，在受訪時也忍不住直言：「當法官42年來，沒看過如此惡劣的人！」

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(中時電子報)