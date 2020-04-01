新冠肺炎疫情蔓延，造成口罩搶購潮，但是近來卻發現各縣市陸續出現亂丟口罩的情形，因此環保署呼籲民眾，口罩使用後應丟入垃圾桶，若亂丟口罩，疫情期間將加重罰鍰，由原本1,200元提高到3,600元，最重可罰6,000元，即日起開始實施。

為了讓每個人都可以買到口罩，政府除了實施實名制外，也力拼口罩日產量達1000萬片，不過近來各縣市陸續發現亂丟口罩的情形，之前更有人上街實測，到捷運轉乘站附近撿被隨地亂丟的口罩，結果發現有許多口罩都被丟棄在草叢堆中，或是機車停車格附近，實測結束後，一共撿了31個口罩讓拍片者直呼「超誇張」！

環保署表示，針對亂丟口罩的問題，已督導地方環保機關，於易遭亂丟口罩的地點（如醫院、捷運站、火車站、高鐵站，以及客運站出口等）加強宣導工作，並督促各場所管理單位設置口罩收集桶。截至109年3月31日止，全國環保機關及各場所管理單位已增設428個口罩收集桶供民眾丟棄口罩，以建立民眾丟棄使用後口罩之正確觀念及更方便民眾丟棄使用後口罩。

環保署說明，民眾如亂丟使用後口罩屬違反「廢棄物清理法」第27條規定行為，尤其目前為防疫期間，考量環境污染及健康影響，依照「違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則」加重認定污染及危害程度，該署已通函地方環保機關，經查獲亂丟口罩情形者，第1次將處罰3,600元，第2次以上將按次重罰6,000元，以遏阻此一違法行為；另易遭亂丟口罩地點（如醫院、捷運站、火車站、高鐵站，以及客運站出口等）之管理單位，亦應負起轄管範圍環境清潔之責任，倘經環保機關發現管理不善，將依違反「廢棄物清理法」第11條規定，處以1,200元以上6,000元以下之罰鍰。

亂丟口罩不僅破壞環境，此舉還可能成為「防疫漏洞」，環保署也呼籲民眾，不要心存僥倖亂丟口罩，確實將使用後的口罩丟入垃圾桶，以免荷包大失血。

(中時電子報)