義大利北部倫巴底大區是新冠肺炎疫情的重災區，其中帕維亞省迄今確診病例累計達2,133人，但位於帕維亞省的小鎮費雷拉•艾波尼奧內（Ferrera Erbognone）距離米蘭僅45公里，卻神祕地零確診，當地居民表示，願意提供自己的血液，讓研究中心研究這種現象，找出答案。

艾波尼奧內居民約1200人，鎮長法西納（Giovanni Fassina）表示，居民可在4月2日前到附近的實驗室預約血液檢查。他認為，零確診係因居民嚴守防疫指南，並非因為遺傳。

他說：「我相信，零確診的謎團並非源於遺傳學。我們和其他所有人一樣。避免接觸感染源，因為大家嚴守防疫的預防措施。大家明白一定要徹底遵守。我們小鎮多半是老人，年齡偏高，很容易受到感染。」

而費雷拉省距離另一個疫情嚴重的大區艾米利亞-羅馬涅（Emilia-Romagna）也很近，但確診人數僅320人，也讓人好奇。艾米利亞-羅馬涅緊急應變中心專員凡圖里（Sergio Venturi）表示，這可能與該省是瘧疾流行區或該地區不少居民有地中海貧血這種遺傳病有關。他說：「顯然有一定的原因，要嘛因為它是瘧疾流行區，要嘛因為是地中海貧血。這些問題仍然沒有答案。但可以肯定的是，必須對此進行研究，因為這也可以嘉惠其他公民。 」

(中時 )