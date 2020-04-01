越南戰爭(Vietnam War)是冷戰時期歷時最長的戰爭，對美國與中南半島都是巨大的傷痛，而且越戰不只發生在越南，也包括鄰國柬埔寨、寮國等等。雖然戰爭已結束了近50年，但是許多未爆炸的地雷和炸彈仍然在山野中、田地裡，這成了當地環境巨大的問題。科學家們正開發了一種新的人工智慧AI工具，透過分析衛星圖片，推測未爆彈的位置，這將有助於清除這些不定時炸彈。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，這項研究是由俄亥俄州立大學( Ohio State University)的科學家進行的，他先「教導」 AI去判斷炸彈坑，方法很特別，首先提供100平方公里區域的衛星照片，該照片是1973年美國式地毯轟炸的目標。然後再提供測月球與其他行星的隕石坑照片，訓練AI來判斷，隕石坑與炸彈坑之間的細微差別。

俄亥俄州立大學團隊，讓AI分析炸彈坑與隕石坑的差別。(圖/俄亥俄州立大學)

經過多次的學習後，演算法已能夠檢測出177種炸彈坑當中的157個，準確性達到89％，儘之後成績不斷提升，識別率達到96％的，在面對極為模糊，受到風霜雨雪，以及植披雜草覆蓋的炸彈坑，演算法仍能檢測出177個炸彈坑中的152個，準確率為86％。

這樣的結果已經比肉眼判斷高的多，該團隊表示，他們相信，演算法最終的檢測率可以提高160％以上。

研究團隊表示，他們得到的軍方資料指出，美軍在研究的區域內，總共投放了3,205枚炸彈，在經過分析後表明，這個地區大約有1400~600枚的未爆彈。

這項研究相當重要，未爆彈是中南半島國家的環境隱患，研究人員稱，從1973年到現在，有6.4萬人因未爆彈而死，平均每周會有1人因觸發未爆彈而傷亡。

(中時電子報)